Erzincan'daki heyelanla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.
İliç ilçesinde yaşanan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.
6 kişi tutuklandı
Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ne olmuştu?
13 Şubat'ta yaşanan heyelanda, 9 işçi toprak altında kaldı.
Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor.
Bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel destek veriyor.
Havadan ve karadan çalışmalara destek veriliyor
Zaman zaman çalışmalar sırasında küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı alanda, ekipler güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutuyor.
Ayrıca bölgede sürekli toprak ve su analizi de yapılıyor.
Kanadalılar Türkiye'de altın çıkarıyor
Ekiplerin çalışmaları sürerken akıllara maden ocağında altın arayan Kanadalı şirketin geçmişte yaptığı açıklamalar bir kez daha gündem oldu.
Şirketin CEO'sunun yaptığı açıklamalarda, "Türkleri özellikle hafriyatta kullanacağız" ifadelerini kullandığı görülüyor.
Türkiye'de yerli bir şirketin altın arayıp çıkarması yerine, Kanadalı şirketin Türkiye'ye gelip altın çıkarması tepkilere neden oldu.
Şirketin Türkiye'deki müdürü C.D.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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