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AFAD açıkladı: 9 ilden kurtarma ekipleri Erzincan'da

AFAD açıkladı: 9 ilden kurtarma ekipleri Erzincan'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bazı il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.