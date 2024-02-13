Erzincan’ın İliç ilçesinde, bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi.
Toprak kaymasının yağıştan dolayı gerçekleştiği öğrenildi.
Meydana gelen faciada 9 işçinin göçük altında kaldığı aktarıldı.
9 işçi göçük altında kaldı
Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler hızlıca çalışmalara başladı.
Olaya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) bir açıklama geldi.
Meydana gelen toprak kaymasına ilişkin Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.
8 ilden ekipler bölgeye sevk edildi
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup, göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
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