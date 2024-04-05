Erzincan'daki maden faciasında kaybolan işçilerden birinin cenazesine ulaşıldı 13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiden birinin cenazesi bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir maden ocağında, 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan toprak kayması sonucu, 9 işçi toprağın altında mahsur kalmıştı.

Kayıp işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Toprak altında kalan işçilere ulaşmak için çalışmalar sürdürülürken 53 gün sonra bugün ocağın manganez sahasında Uğur Yıldız’a ait olduğu tahmin edilen bir cenazeye ulaşıldı.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.

Bakan Bayraktar: Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

Maden ocağının manganez kısmında 2 kişinin daha cenazesinin olduğu tahmin edilirken arama çalışmalarına hız verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)