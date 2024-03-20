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Erzincan'daki maden faciasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Erzincan'daki maden faciasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasına ilişkin soruşturmada jeoteknik mühendisin de tutuklanmasıyla sayı 9 oldu. Zanlıların arasında şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlar bulunuyor.