Erzincan'daki maden faciasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden sahasındaki felakete ilişkin soruşturma devam ediyor.
13 Şubat'ta altın madeni sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 işçi toprak altında kaldı.
Jeoteknik mühendis ifadeye çağrıldı
İlk andan itibaren bölgeye seferber olan ekipler geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı.
Tutuklu sayısı 9 oldu
İfadesi alınan A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmıştı.
3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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