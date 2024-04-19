Erzincan'daki maden kazasında 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazası sonrası başlatılan çalışmalarda toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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İHA

Erzincan'da maden faciası sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi kayboldu.

1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

"Tüm canlarımıza ulaşana kadar çalışmalara devam edeceğiz"

Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anımsatan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Bayraktar, 5 Nisan'da da İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin naaşına ulaşıldığını bildirmişti.

Bulunan işçinin kimliği tespit edildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Sabırlı Deresi bölgesinde ulaşılan cenazenin Adnan Keklik’e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)