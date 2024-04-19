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Erzincan'daki maden kazasını araştıracak TBMM komisyon üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Erzincan'daki maden kazasını araştıracak TBMM komisyon üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı Erzincan'da altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve ileride benzeri kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yer aldı.