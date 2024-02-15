Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması ve toprak altında kalan 9 işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de gündeme geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda maden ocağında yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Karar Resmi Gazete'de

TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda, "Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurul'un 14 Şubat 2024 tarihli 60'ıncı birleşiminde karar verilmiştir" denildi.