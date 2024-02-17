Erzincan'daki maden ocağını işletiyorlardı! Kanadalı şirketin altın faaliyetleri Erzincan'da yaşanan felaketin ardından akıllara maden sahasını işleten Kanadalı şirketin CEO'sunun geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar geldi. Türkiye'deki madeni ucuza kapattık diyen CEO, "Türkleri taş taşımada kullanacağız" demişti.

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Özel Haber

Türkiye, Erzincan'dan gelecek haberi bekliyor.

13 Şubat'ta altın maden ocağında yaşanan toprak kayması gündemdeki yerini koruyor.

Olayın olduğu ilk andan itibaren ekipler bölgede seferber oldu. Toprak altında kalan 9 işçi için kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Aramalar 5. gününde de sürüyor

İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 5. gününde devam ediyor.

Ekiplerin çalışmaları sürerken akıllara maden ocağında altın arayan Kanadalı şirketin geçmişte yaptığı açıklamalar geldi.

"Türkleri özellikle hafriyatta kullanacağız"

Geçtiğimiz yıllarda Kaz Dağları'ndan altın arama faaliyetiyle bir kez daha gündeme gelen Kanadalı şirketin CEO'su John A. McCluskey, 2018 yılında BNN Bloomberg kanalına verdiği röportajda, "Türkleri özellikle hafriyatta kullanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kanadalı şirket Türkiye'de neden altın arıyor?

Çanakkale Kaz Dağları'nda altın aradıkları için tepki toplayan Kanadalı şirket, CEO'sunun sözleri gündemdeki yerini korurken Erzincan'da yaşanan son durum ise bazı soruların sorulmasının önünü açtı.

Türkiye'de yerli bir şirketin altın arayıp çıkarması yerine, Kanadalı şirketin Türkiye'ye gelip altın çıkarması merak edilen konuların başında geliyor.

4,27 milyar dolar değerinde altın

Türkiye'de 3 madende çalıştıklarını ve mütevazı bir yatırımla kazılara başladıklarını söyleyen McCluskey, 3 milyon onsluk (4.27 milyar dolar değerinde) altın bulduklarını ifade etti.

2035'e kadar faaliyet devam edecek

2009'dan beri Türkiye'de olduklarını ve ilk projelerine 2010 yılında başladıklarını belirten John A. McCluskey, ilk ürünleri 2020 yılında alacaklarını ve 15 yıllık bir süreçte üretimin devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Türkler hafriyat konusunda çok iyi"

Türkiye'deki dövizin yüksek olmasının Çanakkale'deki projede şirketi ne kadar etkileyeceğinin sorulması üzerine ise Kanadalı CEO, enflasyon yüzünden biraz maddi kayıpla karşılacaklarını, ancak madenin sözleşmeli bir maden olacağı ve Türk çalışanların istihdam edilip TL üzerinden ödeme yapacaklarını açıklamıştı.

McCluskey, Türklerin hafriyat ve taşları bir yerden bir yere taşımak konusunda da çok iyi olduklarını sözlerine ekleyip, Türkiye'yi bu alanda kullanacaklarını belirtiyor.

(Kanadalı Alamos Gold şirketinin CEO'su John A. McCluskey)

Kanadalı işveren gözaltında

Geçtiğimiz günlerde biri Kanada vatandaşı olan saha sorumlusu ve firma sorumlusunun aralarında bulunduğu sekiz kişiye soruşturma açıldı ve bu kişiler gözaltına alındı.