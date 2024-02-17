Erzincan'daki maden ocağının çevre izni ve lisans belgesi iptal edildi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

AA

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması nedeni ile 9 işçi göçük altında kalmıştı.

Kayıp işçilerin arama çalışmalara devam edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiğini açıkladı.

Yığın linç sahasında bulunan malzemelerin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akması iptale gerekçe gösterildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İliç’teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmesine gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

Bakanlığı konuşa ait açıklaması şu yönde oldu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.



Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği maden ocağının lisans şartlarının ortadan kalktığı tespit edildiğinden çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmiştir.

Toprak kayması sonucu akan malzemenin, geçici olarak depolanacağı alan belirlenmiştir. Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlığımız gözetiminde devam etmekte olup mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana kaldırılmasına başlanacaktır.



Diğer taraftan Bakanlığımız, bölgedeki yüzeysel sular ve yer altı suları ile toprak kirliliği kapsamında çevresel izleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Bölgedeki hava kalitesi de aynı şekilde sürekli izlenmektedir.

Şimdiye kadar tamamlanan analiz sonuçlarına göre; yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmemiş olup analiz çalışmalarına Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve Yetkili Çevre Laboratuvarlarında devam edilmektedir.



Konuyla ilgili tüm birimlerimiz sahada çalışmalarına devam etmekte olup süreci hassasiyetle takip etmekteyiz.

6 kişi tutuklanmıştı

Daha önce de maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

"Suda halk sağlığına zarar verecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün ayrıca Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı maden ocağında her gün 9 noktada su ölçümleri yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çok şükür bu 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil bugün itibariyle.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)