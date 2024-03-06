Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden sahasındaki felakete ilişkin soruşturma devam ediyor.
13 Şubat'ta altın madeni sahasında yaşanan toprak kaymasında, 9 işçi toprak altında kaldı.
İlk andan itibaren bölgeye seferber olan ekipler, geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.
Sahada her gün toprak ve su ölçümleri yapılıyor.
Toprak kayması riski nedeniyle çalışmalar durdu
Yeniden bir toprak kayması tehlikesine karşı çalışmalar kısa süre önce durduruldu.
Riskin en aza inmesi durumunda yeniden işçiler için çalışmalara başlanacak. Öte yandan sorumlular da tek tek yakalanıyor.
Çığ gibi düştü
Yaşanan faciaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
Görüntülerde, toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.
Toprak kaldırma çalışmaları devam ediyor
Öte yandan olayın 23. gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor.
Bugün itibarıyla günlük 50 bin metreküp toprak, yedek toplama sahasına aktarılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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