Erzincan'daki toprak kaymasına ait yeni görüntü ortaya çıktı Maden ocağında yaşanan 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ilişkin ulaşılan yeni görüntülerde, toprağın çığ gibi düştüğü görülüyor.

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İHA

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden sahasındaki felakete ilişkin soruşturma devam ediyor.

13 Şubat'ta altın madeni sahasında yaşanan toprak kaymasında, 9 işçi toprak altında kaldı.

İlk andan itibaren bölgeye seferber olan ekipler, geniş çaplı bir çalışma yürütüyor.

Sahada her gün toprak ve su ölçümleri yapılıyor.

Toprak kayması riski nedeniyle çalışmalar durdu

Yeniden bir toprak kayması tehlikesine karşı çalışmalar kısa süre önce durduruldu.

Riskin en aza inmesi durumunda yeniden işçiler için çalışmalara başlanacak. Öte yandan sorumlular da tek tek yakalanıyor.

Çığ gibi düştü

Yaşanan faciaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde, toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.

Toprak kaldırma çalışmaları devam ediyor

Öte yandan olayın 23. gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bugün itibarıyla günlük 50 bin metreküp toprak, yedek toplama sahasına aktarılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)