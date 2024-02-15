Erzincan'da salı günü sabah saatlerinde büyük bir felaket yaşandı.
İliç'te bulunan altın maden ocağında toprak kayması yaşandı.
Ekipler işçileri arıyor
Bölgedeki 9 işçi toprak altında kaldı. Ardından ekipler çalışmaları hızlandırdı.
Arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Soruşturma başlatıldı
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma da başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada dün aralarında saha sorumlusunun da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Ardından yeni bir gelişme yaşandı. Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.
Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak
Öte yandan yaşanan elim olay Meclis'in de gündemine taşındı.
Böylelikle toprak kaymasıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına yönelik karar alındı.
TBMM Genel Kurulu'nda, maden ocağında yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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