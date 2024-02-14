Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının önerileceğini açıkladı.

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AA & Ensonhaber

Dün Erzincan'da bir altın madeninde yaşanan toprak kayması ve toprak altında kalan 9 işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar, TBMM gündeminde.



TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye çıktı.

Abdulhamit Gül: "Araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz"

Abdulhamit Gül, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

AK Parti Grubu olarak tüm siyasi partilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda önerimizi sunduk. Bu trajik olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz ve bu teklifi Meclisimizin iradesine sunacağız.

"Olayı tüm yönleriyle Meclis tarafından takip edeceğiz"

Gül, Erzincan'daki olayın tüm yönleriyle Meclis tarafından takip edilmesi ve ele alınması için ortak iradeyle çaba sarf edeceklerini belirtti ve şunları ekledi: