Erzincan'la ilgili Murat Kurum algısı yapanlara Mehmet Baykan'dan cevap: İstanbul'da ateş bacayı sarmış Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin Murat Kurum'a yönelik algı ve iftira atanlara, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'dan cevap geldi. Baykan Meclis'te konuşarak, "Böyle bir durumdan bile siyasi kazanç sağlamaya çalışanlar var" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı...

İşçileri arama çalışmaları sürerken, devlet tüm kademeleriyle bölgede bulunuyor.

Ancak bazı medya kuruluşlarında yalan haber üretilerek, algı yapılmaya çalışılıyor.

Bu algının en büyüğü ise gönüllerde taht kuran ve gece gündüz İstanbul için çalışan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum'la ilgili...

Murat Kurum, maden ocağındaki heyelana ilişkin ortaya atılan iddialara, "Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi." cevabını verdi.

Bir cevap ise AK Parti'nin Konya Milletvekili Mehmet Baykan'dan geldi.

Baykan, Meclis'ten, yalan haber üretip Murat Kurum'u hedef alanlara şu sözlerle yanıt verdi;

"Kulaktan dolma söylentilerle kurumlar ve kişiler zan altında bırakılıyor"

Can Erzincan’ımızda yaşanan ve hepimizi üzüntüye boğan kazayla ilgili olarak doğruların yanı sıra medyada, sosyal medyada ve hatta Meclis kürsüsünde aslı astarı olmayan, kulaktan dolma söylentilerle kurumlar ve kişiler zan altında bırakılıyor.

"İstanbul'da ateş bacayı sarmış..."

Böyle bir durumdan bile siyasi kazanç sağlamaya çalışanlar var. Galiba meşhur ajanstan talimat geldi ki dün bütün muhalefet söze “Murat Kurum” diye başladı. Anlaşılıyor ki İstanbul’da ateş bacayı sarmış. Lütfen mızıkçılık yapmayalım, oyunu kuralına göre oynayalım.

"Maden 135 kez denetlendi, para cezası uygulandı"

Şöyle ki Çevre Bakanlığı'nın maden işletmeleri üzerinde direkt bir yetkisi yoktur; gördüm, oyna! Yalnızca çevreye olan etkilerini denetleme ve kendi alanıyla ilgili işlem yapma yetkisine sahiptir. Maden 135 kez denetlenmiş, para cezası, kapatma, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

"Sayın Kurum gönüllerde taht kurmuştur, İstanbul muradına erecektir"

Sayın Kurum, her kesimin teveccühünü kazanmış, gönüllerde yer bulmuştur. Muhalefetin amacı gönüllerdeki Murat Kurum imajını zedelemek ve siyasi suikast düzenlemekten başka bir şey değildir. İstanbul muradına erecektir.

"Bütün muhalafet sözcüleri..."