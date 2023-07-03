Erzincanlı hacılar vatandaşın imdadına koştu: O anlar gündem oldu Erzincan Müftülüğü Diyanet görevlisi, yürümekten ayakları yara olan Arap vatandaşın yaralarına merhem oldu. O anlar sosyal medyada takdir topladı.

İHA

Kurban Bayramı süresince ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, bayramı burada doyasıya yaşadı.

Dünyanın dört bir yanından hac farizası için Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme şehrine gelen milyonlarca Müslüman, dönüş yoluna geçti.

Burada duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, birbirlerine destek oluyor.

Türk vatandaşı merhem oldu

Hac sırasında kaydedilen bir görüntü yüzleri güldürdü.

Yüzleri güldüren videoda, Erzincanlı vatandaş Türkiye'nin yardımseverliğini gözler önüne serdi.

Arapça konuşan bir ülkenin vatandaşınıın, uzun süre yaya yürüyüşünün ardından ayakları parça parça oldu. Bunu gören Kazım Yıldırım dayanamadı ve vatandaşın ayaklarına yol üzerinde merhem sürdü.

Takdir topladı

O anları Erzincanlı hacılardan Faruk Kocatürk kayıt altına aldı. Pek çok kişinin görerek geçtiği yaralıya müdahale eden Yıldırım, yardımseverliğini gözler önüne serdi.

Yıldırım'ın bu davranışı hem Türkler hem de diğer milletlerin dikkatini çekti ve takdirini topladı.