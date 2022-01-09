Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ekonomiye ilişkin bir öneri getirerek, “Vatandaş bileziği, küpeyi, ne varsa sertifikayla bankada bir kasaya konsun devletin kontrolünde” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, katıldığı yerel bir TV programında ekonomik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından uygulamaya konan yöntemleri kendisinin önerdiğini söyleyen Sekmen "Buradan duyuru yapıyorum ben ekonomistim. Bu öneriyi yapanlardan biri de benim. Sayın Maliye Bakanımıza bu olayın evvelinde öneriyi getirenlerden biri de benim. Telefonumda, Whatsapp'ında ve mesaj şeyinde kayıtlı bu" dedi.

"BU AKŞAM YENİ BİR MODEL DAHA ÖNERDİM"

"Bu akşam yeni bir model daha önerdim" diyen Sekmen şöyle devam etti:

"Önerim de şuydu: Şu anda yastık altındaki altınları da getirin diyor devlet. Bunları devletle anlaşmalı bir kuyumcuda sertifikalandırıp bozdurmaya dayalı 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar altınları getiriyorsun, derleyip topluyorsun 24 ayara çeviriyorsun bir sertifika alıyorsun. Benimki öyle değil.

Erzurum Belediye Başkanı Sekmen'den 'küpe-bilezikli' ekonomik çözüm önerisi ViDEO



"DÜĞÜNDE İHTİYAÇ VARSA GELİP ALSIN, SONRA TEKRAR KASAYA KOYSUN"

Bugün önerdim Sayın Maliye Bakanımıza, kolundaki bileziği, küpeyi, bilekliği altınla ilgili takı ne varsa bir değer biçilsin bir sertifikaya bağlansın. Sertifikayla beraber bu takılar bankada bir kasaya konsun devletin kontrolünde. O süre içerisinde devlet bu takıları teminat olarak tutulsun. Kadının bir düğünde bir ihtiyacı varsa gelip alsın o süre izinli sayılsın tekrar getirsin aynı sertifikayla kasaya koysun. Böylece tonlarca altın Allah'ın izniyle devletin zimmetinde emanetinde toplanacak. Devlet bunun karşılığında her türlü yatırımını yapabilecek, her türlü finansal aracı da kullanabilecek. Biliyorsunuz genelde geçmişte paralar altına göre bastırılırdı. Şimdi bunu maalesef gayrıresmi bir kuruma taşıdılar."