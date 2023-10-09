Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: Erzurum artık eski Erzurum değil Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sağladığı 10 yıllık hizmetle kenti bambaşka bir noktaya taşıdı. Başkan Sekmen, "Erzurum, eski Erzurum değil" vurgusunu yaptı.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kenti bir üst levele taşıdı.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Erzurum’da önemli projeleri hayata geçiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümden sosyal alanlara, altyapı dan ulaşıma kadar birçok alanda şehrin gelişmesini sağladı.

"Erzurum eski Erzurum değil"

10 yıllık görev süresi boyunca şehrin gelişim serüvenini anlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki değişim ve dönüşümün şehrin tüm hücrelerinde yaşandığını ifade ederek Erzurum’un artık eski Erzurum olmadığı vurgusunu yaptı.

"Ulaşım ağlarını baştan aşağı yeniledik"

“Erzurum’da geride bıraktığımız 10 yıllık süre zarfında temel belediyecilik hizmetlerinde insanımıza hamdolsun en küçük bir aksaklık yaşatmadık” diyen Sekmen, kentte hayata geçen projeleri şöyle özetledi:

Alt ve üstyapı yatırımlarımız birbirini izledi; şehrin içme suyu sorunu başta olmak üzere, kurduğumuz modern atık su arıtma tesisiyle Erzurum’u çok büyük bir ekolojik problemden kurtardık. Binlerce kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşedik. İlçelerimizin tamamında altyapı projeleri yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Grup yolları dahil olmak üzere kentin dört bir yanındaki ulaşım ağlarını neredeyse baştan aşağı yeniledik. Bunlara ilaveten yeni ulaşım ağları açtık, hizmete sunduk.

"Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin “İnsan; şehir inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini de inşa eder” diyerek tarihe not düştüğünü hatırlatan Başkan Sekmen, “Bizler, 1994’te İstanbul’u yeniden inşa eden, medeniyet ve tarih kentini Avrupa şehrine dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef ve ilkelerini şiar edinerek bugünlere gelmeye çalıştık. Devlet Başkanımızın İstanbul’un kendi küllerinden doğmasına vesile olan atılım ve hamlelerini, yerel yönetimde bir manifesto olarak telakki ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti’mizi kurarken “Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü yerel yönetimde de bizlere daima ilham kaynağı oldu” diye konuştu.