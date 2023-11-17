Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'den Ensonhaber'e özel açıklamalar Ensonhaber'de İlker Koç'un stüdyo konuğu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul'un ulaşım sorununa değindi.

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ensonhaber.com

Ensonhaber YouTube kanalı, yayınladığı içeriklerle dikkat çekiyor.

Dünyadan ve Türkiye'den önemli konu başlıkların ele alındığı programlardan biri de "İlker Koç ile Gündem" programı.

Her akşam magazinden siyasete önemli konukları ağırlayan Koç'un bugünkü konuğu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen oldu.

Stüdyo konuğu olan Sekmen, kentte yapılan projeleri canlı yayında anlattı.

"Aynı anda bütün yeraltı metrolarını yaptırırım"

Kentsel dönüşümden ulaşıma birçok alandaki iyileştirme çalışmalarını paylaşan Sekmen, İstanbul'un ulaşım sorununa değinerek şöyle konuştu:

Ben burada belediye başkanı olsam aynı anda bütün yeraltı metrolarını yaptırırım. Nasıl yaptırırım? Zaten şu anda büyükşehir belediyesi hazır parasıyla mı yapıyor yapabildiklerini? Hayır, borçlanarak yapıyor. O halde kaç tane metro yapılacaksa hepsini ayrı ayrı yap-işlet modeliyle yaptırır bir an evvel de

vatandaşımızı rahatlatırım.

Mehmet Sekmen'in açıklamalarından öne çıkan konu başlıkları şu şekilde...

Erzurum'daki kentsel dönüşüm çalışmaları

6 Şubat depremi gösterdi ki deprem bütün binaları yok etti. Yakın tarihte yapılan binalar bile zarar gördü depremde. Deprem bu ülkenin gerçeği. Bu vesileyle 2014 yılında göreve başlayınca, Erzurum'da kentsel dönüşümü başlattım. Bölgede takribi olarak 50 bin civarında binayı yeniledik. 10 binini büyükşehir belediyesi olarak kendimiz yaptık. 15 binini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız aracılığıyla TOKİ ile gerçekleştirdik. 25 bin bina yapar. 30-35 bin binayı da özel sektör eliyle yeniledik.



20 bin civarında gecekonduyu kamulaştırarak vatandaşlarımıza nakit para verdik. 5 bin konut da Erzurum dışında TOKİ’ye konut ihaleleri ile girerek konut aldık. Bunlar Malatya başta olmak üzere Adıyaman, Şırnak, Samsat, Diyarbakır'da gerçekleştirdik. Hala Malatya'da köy konutu ve şehirde de konut yapıyoruz.

İBB'ye konut ve kreş eleştirisi

İstanbul’da bir vaadi vardı İmamoğlu'nun. Biz gelince 100 bin konut yapacağız. Yıla böldüğünüz zaman 120 bin konut yapar bizim Erzurum'da yaptığımız konutu İstanbul'a oranlarsak. Yani İstanbul'un vaadinden daha fazla konut yapmış oluyoruz. Çünkü deprem bu ülkenin bir gerçeği. Biz bunu başardık. İstanbul'da 100 bin konut yapacağız denmesine rağmen 2 bin konut yapıldı. Bugün İstanbul'da konut fiyatlarının, kiraların yükselmesinin nedeni İBB'nin vaat ettiği yapamadığı konutlar yüzünden. 100 bin konut yapılmış olsaydı ne kiralar yükselirdi ne de depremden korkulurdu. Maalesef bugün İstanbullu deprem korkusuyla yatıp kalkıyor. İstanbul ülkemiz için çok önemli. Burada süratle dönüşümü gerçekleştirmek lazım. Parsel bazında değil, ada ve adalar bazında yapmak lazım.



Her mahalleye bir kreş vaadi vardı. 950 bin tane mahalle var. Şimdi bakıyoruz 65 kreş… Ben iddia ediyorum 1 ay içerisinde İstanbul'un her mahallesine bir kreş yaparım. Bunu da kirayla değil tamamen belediyenin uygun bulduğu bölgelerde oluştururum. Nerede kreşler? Yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor. İstanbul 5 yılını boşa harcadı.

Ulaşım yatırımları

Ulaşım bir kamu hizmetidir. Bu hizmeti aksaksız bir şekilde yerine getirmeliyiz. Fiyatlarımız vatandaşın cebini yakmayacak şekilde. Ulaşım denince bir de ulaşım akslarını da yeniledik. Yeni caddeler açtık. Bu arada da ulaşım master planını hazırladık. Önümüzdeki yıllar içinde de hafif metro sistemini devreye koyacağız. 20 kilometre bir metro sistemimiz var. Bizim merkez nüfusumuz 5 bin civarında. Yaya ulaşımını da sağlamak üzere elektronik denetleme sistemini kurduk. Şimdi yürürlüğe koyuyoruz. Hangi cadde ve sokakta araçların hangi hızda geçeceğini kontrol edeceğiz. Vatandaşlarımızın yaya geçidinden rahat geçmesi lazım. Engelli vatandaşlarımızın da kaldırımlardan rahat geçmesini sağlamak lazım. Erzurum'da ulaşıma dair hiçbir sıkıntımız yok. Daha konforlu bir ulaşıma zemin hazırladık, hazırlıyoruz. Otoparklar da önemli. Şehrin merkezlerine 10 civarında otopark gerçekleştirdik.

Otopark ücretleri

Günlük 10 lira. On sefer girip çıksanız 10 lira. Bizim belli bir süre de ücretsiz yerine göre.

"İstanbul'da yeni yol ve metrolar yapılmadı ve ilave edilemedi"

Bugün ulaşım İstanbul'da felç vaziyette. Yeni yol ve metrolar yapılmadı ve ilave edilemedi. Hangi metro yapıldı da şu an hizmet veriyor. Dudullu'da metroya inen bir istasyon yapılmış yağmurda bile insanlar asansörü beklerken dışarda bekliyor. İnsan bir sığınak yapar. Evimizden çıktığımız zaman metroya nasıl geleceğiz. Özel araçla gelince nasıl bırakacağım?... Bunlar çözümlenmesi gereken sorunlar. İstasyonların yanı başında mutlaka çok ucuz olabilecek otoparklar olmalı.

Yukarı Sanayi Mahallesi için konut çağrısı

O mahallemizde projemiz devam ediyor. Sanayi mahallemizde evi olan, hazır konut istiyorum diyen, konut almak isteyen varsa hazır elimizde konut varsa takas edelim. Doğalgazlı, her şeyi hazır.

Bölgede tarım ve hayvancılık konusu

Göreve başlar başlamaz tarım ve hayvancılık müdürlüğü oluşturdum. Erzurum sadece tarımın değil organik tarımın ve organik hayvancılığın üretim merkezi.

Göreve başladığımda Erzurum'da büyükbaş hayvan sayısı 350 bindi. Şu anda 1 milyon hayvanımız var. Neredeyse 3'e katlamışız. Nasıl sağladık? Belediye olarak destek verdik. Vatandaşın en büyük derdi satımdı. Bu alanı kapattık. Her ilçede hayvan pazarları oluşturduk. Hedefimiz küçük başta 5 milyon, büyükbaşta da 2-2,5 hayvan saysısına ulaşmak.

Kış turizmi: Palandöken

Erzurum'un önemli imkanlarından biri de turizm. Kayak, kıyak vs ve spor turizmi. Spor turizmi ile doğa turizmi de var. Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurumumuza kış sporlarıyla ilgili önemli tesisler yapmış. Kayak merkezleri, teleferik sistemleri donatmış. İkincisi yine şehrimizde buz hokeyi, buz pateni, atlama alanları var. Dünyada 3 yerde atlama kulesi var biri Erzurum'da. Pist uzunluğu ve kar kalitesi olarak dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri. Bir diğer önemli özelliği de havaalanımız şehrimize bitişik. Uçaktan indikten 15 dakika sonra kayak alanındasınız. Gece kayağı yoktu ben gece kayağını başlattım. Her türlü tedbir alınmış, 24 saat kayak alanını izliyoruz. Suni karlama sistemimiz de var.

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