Beyaz örtüyle kaplanan şehirde sürücüler zor anlar yaşarken, sokaklara çıkan çocuklar ise kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Erzurum'da kar yağışı sürüyor.

Kentte lapa lapa yağan kar kimine çile kimine eğlence oluyor.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Beyaza bürünen kentteki araç sürücüleri, kayganlaşan yollarda güçlükle ilerliyor.

ÇOCUKLAR DA KARIN TADINI ÇIKARIYOR

Çocuklar ise kartopu oynayarak karın keyfini çıkaran taraf oldu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Iğdır ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum kar yağışıyla yeniden beyaza büründü VİDEO



4 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Öte yandan kentin 4 ilçesinde okullar bugün tatil edildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aziziye ilçesinde Taşpınar Necmi Çakıcı İlk ve Ortaokulu'na taşınan 6 okul, Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay İlk ve Ortaokulu'na taşınan 19 okul, Aşağı Canören İlk ve Ortaokulu'na taşınan 4 okul, Eski Polat İlk ve Ortaokulu'na taşınan 3 okul, Çat ilçesinde taşımalı eğitim veren okullarımız ve köy okullarımızın hepsi, Karaçoban ilçe merkezindeki okullar hariç tüm köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar, Karayazı ilçesinde resmi ve özel bütün okullarda, 21 Aralık 2021 tarihi itibari ile kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmiştir.”