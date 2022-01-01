Ocak ayının başladığı ilk gündeyiz. Kış mevsiminin tam ortasındayız. Hava sıcaklığının azalması insanlara zor anlar yaşatıyor. Evet ama öte yandan da Doğu illerimizin kar manzaralarına doyum olmuyor.

Kış mevsimi soğuğu ve karı ile yurdu kaplamaya başladı. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor. Bu şehirlerde cadde, sokak ve parklar kar yağışıyla beyaza büründü.

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI BÜTÜN KENTİ BEYAZA BÜRÜNDÜRDÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Erzurum'da sabaha doğru etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

BİR YANDAN YOLLARI TUZLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

KARS, ÖZLEDİĞİ KARA KAVUŞTU

Kars'ta da sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. Kars'ın turizmine de hitmet eden karın etkili olduğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

KARS’TA GECE SIFIRIN ALTINDA 20 DERECE GÖRÜLDÜ

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise araç, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve branda ile örttü.

TUNCELİ'DE KARDAN KAPANAN EVLERİN ÖNÜ TEMİZLENİYOR

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçe sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Beyaza bürünen Ovacık'ta kar zaman zaman etkisini arttırıyor.