Erzurum Valiliği'nin Dünya Kadın Çiftçiler Günü paylaşımı

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Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında birçok etkinlik düzenlendi.

Erzurum'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri, “Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kadın çiftçiler ile bir araya gelerek kutladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Kadın Çiftçilerin Güç Birliği olan S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve Övenler Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin talepleri dinlenerek kadın çiftçilerin çalışmalarına her zaman destek olunacağı aktarıldı.

KADINLAR EHRAMLA KATILDI

Etkinliğe 'ehram' adı verilen yerel kıyafetle katılan Erzurumlu kadınların fotoğrafları Erzurum Valiliği'nin X hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Dünya Kadın Çiftçiler Günü“nü kadın çiftçilerimizle bir araya gelerek kutladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Kadın Çiftçilerin Güç Birliği olan S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve Övenler Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin talepleri dinlenerek kadın çiftçilerimizin çalışmalarına her zaman destek olunacağı aktarıldı." ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından yapılan paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

EHRAM NEDİR

‘İhram’ olarak da bilinen ‘ehram’ ile ilgili Erzurum İl ve Turizm Müdürlüğü’nün internet sayfasında “İnce eğrilmiş koyun yününden yapılan çok zahmetli aşamalardan geçerek düz yüzeyli mekikli dokuma ile elde edilen kadın dış giysisinin adı” olduğu belirtiliyor. Yine söz konusu sayfada “Yazılı kaynaklarda ehramın ilk ne zaman dokunmaya ve kullanılmaya başlandığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamakla birlikte bugünkü şekliyle 1850’li yıllardan beri kullanıldığı” bilgisine yer veriliyor.

