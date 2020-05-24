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    Erzurum'a bayramda lapa lapa kar yağdı

    Erzurum’da Ramazan Bayramında Güzel yayla geçidi ve Oltu yayla geçidine lapa lapa kar yağdı.
    • İHA
    • 24.05.2020 - 20:34
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    Erzurum'a bayramda lapa lapa kar yağdı

    Ramazan Bayramının birinci günü 2 bin 90 rakımlı Güzel yayla geçidinde ve Oltu Başbağlar yayla geçidinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

    YAZI BEKLİYORLARDI, KAR YAĞDI

    Vatandaşlar yazı beklerken kar yağışının sürpriz olduğunu söylediler.

    Kar yağışı sonrası sürücüler hayli zorluklarla yolda ilerlediler.

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