Erzurum'da 4 ayda bin 497 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Erzurum'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 333 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

AA & Ensonhaber

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor.

Güvenlik güçleri, hudutlarda kaçak geçişe izin vermezken, kaçak yollarla Türkiye’ye sızanlar da tek tek yakalanıyor.

Bu kez yakayı ele verenler Erzurum'dan.

Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden göçmen hareketliliği yaşandı.

227 Afganistan, 106 Pakistan uyruklu göçmen gönderildi

Yakalanan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleriyle hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kentten Afganistan'a düzenlenen 4'üncü charter seferiyle Kabil'e yollandı.

Geri Gönderme Merkezi'nden 106 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen de uçakla ülkelerine ulaştırılmak üzere otobüslerle İstanbul'a gönderildi.

Bin 497 göçmen yollandı

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2023'den bu yana Erzurum Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 684 Afganistan, 319 Pakistan ve 470 diğer uyruklardan olmak üzere toplam 1497 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yurda yasa dışı girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleriyle engellendiği bildirildi