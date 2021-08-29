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Erzurum'da 40 koyun telef oldu
Gece saatlerinde ağıla giren kurtların saldırdığı koyunlardan 40'ı öldü, 8'i yaralandı.
- AA
- 29.08.2021 - 09:57
- Güncelleme : 29.08.2021 - 10:14
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan Akın Barış Varol, sabah hayvanlarını otlatmak için ağıla girdiğinde kötü bir manzarayla karşılaştı.
Varol, birçok koyunu kapı girişinde yerde yatarken gördü.
KURT SALDIRISI: 40 KOYUN TELEF OLDU
Ağıla giren kurtların; 40 koyunu öldürdüğü, 8'ini de yaraladığı öğrenildi.
"TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZDI"
Erol Vural, "Tek geçim kaynağımız sahip olduğum bu koyunlardı. Mahvoldum." diye konuştu.