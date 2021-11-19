Merkez üssü Köprüköy ilçesi olan bir deprem yaşandı. Erzurum Valisi Memiş, bölgedeki son durumu paylaştı. Bakan Kurum, incelemeler için ekipleri bölgeye sevk ettiklerini duyurdu.

İki gün önce Düzce'de yaşanan depremin ardından bu kez Erzurum sallandı.

Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZURUM'DA DEPREM

AFAD'a göre, saat 15.40'ta kaydedilen sarsıntı, yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: YIKIM İHBARLARI GELDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Jandarma, Kaymakam ve Belediye yetkililerimiz bütün köyleri tarıyor. Üç köyden yıkıma ilişkin ihbarlar geldi. Ancak can kaybına ilişkin Allah'a şükür olumsuz bir durum yok. Bundan sonra da beklemiyoruz açıkçası." dedi.

YETKİLİLER BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Tüm imkanlarla bölgeye doğru hareket halinde olduklarını belirten ve kendilerine ulaşan yaralı bilgisinin olmadığını dile getiren Vali Memiş, yıkıntıların yaşandığı yerlerde devletin bütün imkanlarını en kısa sürede seferber edeceğini söyledi.

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi ViDEO

İKİ MAHALLEDE HASAR HABERLERİ

Deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye hareket etti. Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı alındı. Ekiplerin iki mahalleye de ulaşmaya çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

SARSINTI ANINI ANLATTILAR: ÇOK KORKTUK

Deprem anını yaşayan vatandaşlardan biri, "İnsanlar kendilerini bir anda dışarıya atınca biz de apar topar dışarıya çıktık. Bayağı bir salladı." dedi.

Başka bir vatandaş da "Biz bürodaydık, 5'inci kattı. Binamız çok ciddi şekilde sallandı ve uzun da sürdü. Çok telaşlandık, çok korktuk." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

KAYA PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ

Erzurum'da kısa süreli paniğe yol açan depremin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Sarsıntı sonrasında kopan kaya parçalarının düştüğü yolun, trafiğe kapandığı görüldü.

Erzurum'da deprem sonrası düşen kayalar yolu trafiğe kapattı ViDEO