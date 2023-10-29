Erzurum'da Atatürk'e benzeyen vatandaşı görenler, fotoğraf sırasına girdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Atatürk’e benzerliği ilgi odağı olan Yakup Evliyaoğlu ile fotoğraf çekmek isteyen vatandaşların heyecanı kameraya yansıdı.

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İHA

Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet coşkusu yaşanıyor.

100'üncü yılına girilen Cumhuriyet, 7'den 70'e herkesin iftihar kaynağı.

Hazırlıklarına haftalar öncesinden başlanılan bayram için kutlamalar gece saatlerinden itibaren başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla caddeler ve sokaklar Türk bayrağı ile donatıldı.

Gösteriler devam ederken Erzurum'un Hastaneler Caddesi'nde ilginç anlar yaşandı.

Atatürk'e benzeyen vatandaş ilgi odağı oldu

Kutlamalar kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen Yakup Evliyaoğlu dikkat çekti.

Atatürk'e benzerliği ile ilgi odağı olan Evliyaoğlu, kameralara yansıdı.

Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar günün anısına fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.

"Bize emanet ettiği değerlere sahip çıkmalıyız"

Atatürk ile olan benzerliğinin kendisini de mutlu ettiğini belirten Yakup Evliyaoğlu, “Atatürk’ü çok severim. Bize emanet ettiği değerlere sahip çıkmalıyız. Özellikle gençlere bu anlamda büyük bir görev düşüyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)