Erzurum'da banyo yapan adam kaynar suyla kendini yaktı

Aşkale ilçesinde duş almak için banyoya giren adam, dalgınlık sonucu kaynar suyu maşrapa ile başından aşağı döktü. Şahıs hastanenin yanık ünitesinde tedavi görüyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Gökçebük köyünde yaşayan 35 yaşındaki Yasin Çıntımar, kendi dikkatsizliği sonucu yaralandı.

Banyo yaparken kovaya sıcak su koyduğunu fark etmeyen Çıntımar, kaynar suyu maşrapa ile vücuduna döktü.

Vücudunda yanıklar oluşan şahıs, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

"ILIK SU KATMAMIŞIM"

Yaşadığı olayı anlatan Yasin Çıntımar, “Rahatsızdım, sanırım gece saat 24.00 sıralarıydı. Evin kazan dairesine su geliyor, burada ısıtıcı da var, suyun içine ısıtıcı koymuştum. Suları karıştırırken bir kovayı ılık su ile karıştırdım, diğerine de dalgınlıkla ılık su katmamışım. Küçük sandalyeye oturdum. Dalgınlıkla ılık su yerine sıcak su koyduğum kovadan maşrapa su alıp başımdan aşağıya döktüğümü hatırlıyorum.





"ELEKTRİĞE ÇARPILDIM SANDIM"

Sıcak suyu başımdan aşağıya döktüğüm an ilk önce elektriğe çarpıldım sandım. Kendime gelip elimde maşrapayı görünce üzerime döktüğüm sıcak sudan yandığımı hatırladım. Ağabeyim Fatih beni hemen Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne getirdi. Sıcak sudan dolayı başımda ve göğsümde yanıklar oldu. 8 gündür Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavim sürüyor.

"BANYO YAPARKEN SUYU KONTROL EDİN"

Benimle ve diğer hasta arkadaşlarımla ilgilenen doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısına kadar herkese teşekkür ederim. Sizlere tavsiyem, nerede olursanız olun banyo yaparken suyu kontrol edin sonra yıkanın” şeklinde konuştu.