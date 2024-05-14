Erzurum'da bin liraya photoshop yaptırdığı yol izin belgesi, Afgan yolcuyu ele verdi 19 yaşındaki Afganistan uyruklu İbrahimi Bismillah, Ankara'ya gitmek için vatandaşı Abdul Jalal Saıghanı adına düzenlenen yol izin belgesinin benzerini bin lira karşılığında photoshop ile yaptırınca yakalandı.

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DHA

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İç savaş yaşanan ülkesinden kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra Erzurum'da ikametine izin verilen Afganistan uyruklu İbrahimi Bismillah, Ankara'ya gitmek istedi.

İzin belgesini gişe memuruna verdi

Erzurum Tren Garı'na giden İbrahimi Bismillah, Ankara'ya seyahat edeceğini ifade ederek yol izin belgesini Devlet Demiryolları gişe memuruna verdi.

QR okumadı

Bismillah'ın belgesini sahte olduğunu fark eden TCDD görevlisi, cep telefonu ile belgenin QR kodunu okuttu.

Durumu polise bildirdi

Belgenin orijinal olmadığı, fotoğrafın ve kimlik bilgilerinin farklı kişiye ait olduğunu gören personel, durumu polise bildirdi.

Photoshop ile sonradan eklendi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, İbrahimi Bismillah'ın yol izin belgesindeki fotoğrafın photoshop ile sonradan eklendiğini tespit etti.

Bin TL'ye hazırlattı

Bismillah, yol izin belgesini tanımadığı bir kişinin kendisinden bin TL alarak hazırladığını söyledi.

Ekipler, İbrahimi Bismillah'ı evrakta sahtecilikten işlem yapmak üzere Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)