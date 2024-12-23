Erzurum'da çığda hayatını kaybeden Emre Yazgan'a veda

DHA

Palandöken Kayak Merkezi Sultan Sekisi bölgesinde Yüksek İrtifa Kampı için bölgede bulunan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, antrenörleri eşliğinde tırmanış yaparken çığ düştü.

Sporculardan Emre Yazgan, ikizi Yunus Yazgan, Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın, kar kütlesi altında kaldı.

İhbarla bölgeye sağlık ve çok sayıda da kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Emre Yazgan, hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZI MAÇKA'DA KILINDI

Darıca Fen Lisesi öğrencisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Emre Yazgan’ın cenazesi, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tören sonrası memleketi Trabzon'a getirildi.

Emre Yazgan için Maçka ilçesine bağlı Yukarıköy Mahallesi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Yukarıköy Camisi avlusundaki cenazeye Emre Yazgan'ın 16 yaşındaki ikizi Yunus Yazgan, annesi Gülcan Yazgan, babası Fatih Yazgan, siyaset ile spor camiası dahil olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

KARDEŞİ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Cenazede Yazgan Ailesi taziyeleri kabul ederken, milli sporcunun ikizi Yunus Yazgan da kardeşinin Türk bayrağı örtülen tabutu başından ayrılmadı. Namaz sonrası Emre Yazgan'ın cenazesi, dualarla aile kabristanlığına defnedildi.