Erzurum’da, depremzedelere 350 konutun teslimi bu yıl yapılacak

Çat ilçesinde Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen afetzedeler için yapılan 350 konut ve 350 ahır, kışa kadar yeni sahiplerine teslim edilecek.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, 2020 Haziran ayında yaşanan 5.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Erzurum’un Çat ilçesindeki afetzedelerin yaraları, devlet eliyle sarılıyor.

Bölgede, afetzedeler için inşa edilen konutların yapımına aralıksız şekilde devam ediliyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberindeki heyet ile depremzedeler için yapılan konutların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Memiş, binaları tek tek gezdi, bölgedeki bazı vatandaşlarla görüştü.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Memiş, depremin ardından kısa sürede Valilik olarak hasar tespiti yaptırdıklarını ve konutların inşasına başlandığını söyledi.

“350 KONUTUN BU YIL TESLİMİNİ YAPACAĞIZ”

Çalışmaların hızla ilerlediğini ifade eden Memiş, şu sözleri kaydetti:

“Allah devletimizden razı olsun. Depremde evleri ağır hasar alan vatandaşlar için yapılan 350 konutun bu yıl teslimatını yapacağız. Vatandaşların 600'e yakın ağır hasarlı ev ve ahırları var. Geçtiğimiz yıllardaki depremlerde de ağır hasarlı olan konutların yapımına karar verildi. Bu konutlar 7 veya 8 şiddetindeki depreme dayanıklı yapılıyor. Bu konutların yanı sıra 350 civarında da ahır yapılıyor. Kışa kadar tüm konutları bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Allah tüm vatandaşlarımızı depremden korusun.”





DOĞRU ZEMİNE KONUT YAPIMINA VURGU

Vali Memiş, depreme karşı insanların da gereken tedbirleri almasının önemini vurgulayarak konutların rastgele yere değil, zemin araştırması sonucu doğru zemine yapılması gerektiğine dikkat çekti.