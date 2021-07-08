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    Erzurum'da emeklilik dilekçesini verdiği gün yaşamını yitirdi

    Erzurum'un Aşkale ilçesinde krom madeninde çalışan 3 çocuk babası Süleyman Bayrak (51), emekli dilekçesi verdiği gün görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 21:18
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 21:31
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    Erzurum'da emeklilik dilekçesini verdiği gün yaşamını yitirdi

    Erzurum'un Aşkale ilçesi'nde Pırnakaban mevkisinde meydana gelen kazada özel şahsa ait krom madeninde çalışan Süleyman Bayrak, emekli olmak için iş yerine dilekçe verdi.

    Süleyman Bayrak, son iş gününde arazide çalışan iş makinelerine 28 K 8436 plakalı tankerle mazot götürdü.

    KULLANDIĞI TANKER ŞARAMPOLE YUVARLANDI

    İş makinelerinin mazotlarını teslim eden Bayrak’ın kullandığı tanker, Pırnakaban mevkisinde şarampole yuvarlandı.

    Kazada Süleyman Bayrak hayatını kaybederken, yanında bulunan işçi Yüksel Güzel (41) yaralandı.

    Erzurum'da emeklilik dilekçesini verdiği gün yaşamını yitirdi VİDEO

    SON İŞ GÜNÜNÜ YAŞADI, EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERDİ

    Hayatını kaybeden Süleyman Bayrak’ın cenazesi Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı işçi ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Emekli dilekçesini verdiği son iş gününde Bayrak'ın, kazada hayatını kaybettiği haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

    Erzurum da emeklilik dilekçesini verdiği gün yaşamını yitirdi #1

    Erzurum da emeklilik dilekçesini verdiği gün yaşamını yitirdi #2

    Erzurum da emeklilik dilekçesini verdiği gün yaşamını yitirdi #3

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