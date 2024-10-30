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DHA

Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇOCUKLARINI ARAMAK İÇİN PROGRAMA ÇIKMIŞTI

Ayhan Sarıkaya eski eşi çocuklarını göstermediği gerekçesi ile bir TV programına katılmıştı. Kardeşiyle evlenen eski eş canlı yayına bağlanarak, Ayhan Sarıkaya ile görücü usülü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapise girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatmıştı. Ona son kez şans verdiğini ama kabul etmediğini anlatan kadın, kayınbiraderiyle isteyerek evlendiğini çocuklarına babalık yaptığını söylemişti.