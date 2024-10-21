DHA

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü haberi gündeme bomba gibi düştü...

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini, bizzat FETÖ'nün yayın organı Herkul tarafından duyuruldu.

Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Gülen'in doğduğu Pasinler ilçesinin kırsal Şehit Burak Karakoç Mahallesi’nde sessizlik hakim.

ŞEHİT EVLATLARINA MÜJDE VERDİLER

Karşı mahallede yaşayan ve özel harekat polisi oğulları Yakup Sürücü'yü 15 Temmuz gecesi şehit veren İbrahim Sürücü ile eşi Çiğdem Sürücü ise şehitliğe giderek, çocuklarına müjdeli haberi verdi.

"OĞLUM HAİN GEBERDİ"

Pasinler ilçesinin kırsal Taşkaynak Mahallesi’ndeki şehit oğullarının mezarını başında dua eden Çiğdem Sürücü, şunları söyledi:

Oğlum hain geberdi. Bugün hafızımın düğününü ettiğim gün. Çünkü kafirden dünya kurtuldu. Dokuz yıldır benim yavrularımın nasıl gözlerinin yaşı damlıyor, kurumuyorsa inşallah bunun kabristanına, tabutuna da öyle taşlar bağlanır, bednam olur. Bunun arkasındakilerde bundan örnek alır tövbe eder İslamiyet'e dönerler.



Telefonda öğrendiğimiz ölüm haberi bizim için en büyük müjdeydi. Bugün oynayacağım geliyor. Davul çaldıracak günüm geldi. En mutlu günüm bugün. İlk defa benim yüreğim ferahladı. Hem şehit anasıyım hem hafız anasıyım hem de gururlu bir anayım. Öyle bir yiğit beslesinler ki hayattayken dünya beğensin, ölüp gittiğinde de yer beğensin.

"YAVRUM RAHAT UYUSUN KABRİSTANINDA"

15 Temmuz günü izinli olmasına rağmen darbe girişimini öğrenince, 'Vatan meselesi gitmem lazım' diyerek Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na giden ve şehit olan polis memuru Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü ise şunları söyledi: