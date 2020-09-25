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    Erzurum’da geceyi şimşekler aydınlattı

    Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan yağmur gök gürültülü sağanak yağmura dönüştü. Şiddetini artıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 21:10
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 21:10
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    Erzurum’da geceyi şimşekler aydınlattı

    Erzurum’da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

    ŞİMŞEK GECEYİ AYDINLATTI, ORTAYA GÜZEL GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

    Akşam saatlerine doğru şiddeti artan yağış sağanağa dönüşünce şimşekler geceyi aydınlattı.

    Çakan şimşekler Erzurum'da eşsiz manzaralar oluştururken şiddetli yağış ve şimşek görüntüleri ise kameralara yansıdı.

    Erzurum’da geceyi şimşekler aydınlattı VİDEO

    Erzurum’da geceyi şimşekler aydınlattı #1

    Erzurum’da geceyi şimşekler aydınlattı #2

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