Erzurum'da görevli Doktor Ali Kurt, koronavirüse yenildi

Patolog Prof. Dr. Ali Kurt, koronavirüse bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görev yapan patolog Prof. Dr. Ali Kurt, 15 gün önce PCR testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavi gören Ali Kurt'tan bugün acı haber geldi.

YENİK DÜŞTÜ

Dr. Kurt, oluşan organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Meslektaşları tarafından, Kurt için görev yaptığı şehir hastanesinde tören yapıldı. Mesai arkadaşlarının Kurt'un hayat hikayesini ve bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlattığı törende, bazı sağlık çalışanları ile hekimlerin ağladığı görüldü.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, burada yaptığı konuşmada, Kurt'un hayatının tamamen bir ansiklopedi niteliği taşıdığını belirterek, deneyimli doktorun meslektaşları arasında da çok sevildiğini anlattı. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Bedir, sağlık çalışanlarının ağabeylerini kaybettiğini ve yerinin doldurulmayacağını ifade etti. Törene, Kurt'un yakınları da katıldı. Kurt'un cenazesi, Yukarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.