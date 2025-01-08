Erzurum'da jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

İHA

Güvenlik güçlerinin sınır devriyesi ve yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonlarla bölgede yasa dışı göçe izin vermiyor.

77 KİŞİ YAKALANDI

01-31 Aralık 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 66 Afganistan, 5 Suriye, 1 Cezayir, 1 Pakistan, 2 Gürcistan, 1 Kırgızistan, 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 11 şüpheli şahıstan 8'i, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir.” denildi.