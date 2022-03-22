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Erzurum'da jeotermal kaynak ihalesi
Jeotermal kaynak arama sahasının açık teklif usulüyle ihale edileceği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
- AA
- 22.03.2022 - 08:57
Erzurum'da bir jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.
Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.
1 NİSAN'DA ERZURUM'DA
Toplam 128,12 hektar alandaki arama sahasının ihalesi, 1 Nisan'da saat 10.30'da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.