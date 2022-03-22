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    Erzurum'da jeotermal kaynak ihalesi

    Jeotermal kaynak arama sahasının açık teklif usulüyle ihale edileceği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
    • AA
    • 22.03.2022 - 08:57
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    Erzurum'da jeotermal kaynak ihalesi

    Erzurum'da bir jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

    Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

    1 NİSAN'DA ERZURUM'DA

    Toplam 128,12 hektar alandaki arama sahasının ihalesi, 1 Nisan'da saat 10.30'da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

    Erzurum da jeotermal kaynak ihalesi #1


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