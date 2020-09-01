Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenlerin, Avrupa'ya gitmek umuduyla batı illerine yürüyüşleri devam ediyor.

Daha iyi hayat şartları için Avrupa'nın yolunu tutan Afgan gençler, insan kaçakçılarının ağına düşüyor.

Kişi başı ödedikleri 500 ile 1000 dolar arasında İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler, Van ve Ağrı üzerinden yürüyerek 1 ayda Erzurum'a ulaşıyor.

SOYGUNCULARIN HEDEFİ OLUYORLAR

Sınırdan Erzurum'a olan 300 kilometrelik yolu bir haftada yürüyerek gelen kaçak göçmenlerin bazılarının ayak altları patlıyor. Yaralı ayakları ile arkadaşlarına tutunarak umuda yolculuklarını sürdüren kaçak göçmenler, yolda zaman zaman soyguncuların hedefi oluyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENİNCE KİMİSİ YÜZÜNÜ SAKLADI

Ağrı'nın Eleşkirt ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasındaki kırsalda gruplar halinde giden kaçak göçmenler drone’la görüntülendi. Drone’u fark eden göçmenlerin kimi yüzünü saklarken kimi de el sallayarak, bulundukları yerden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Erzurum'da kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu VİDEO

“ÜLKEMİZDEKİ İÇ SAVAŞ, ÖLÜM TEHLİKESİ NEDENİYLE UMUDA YOLCULUĞA ÇIKTIK”

Dağlarda yürüyecek halleri kalmadığı için kara yoluna çıkan birkaç kaçak göçmen ise kendilerine ikram edilen suyu kana kana içti.

Afganistan'dan 9 Ağustos günü yola çıktıkları ve yürüyerek buraya kadar geldiklerini belirten Muhammed Cemil, “Ülkemizdeki iç savaş, ekonomik kriz ve ölüm tehlikesi nedeniyle umuda yolculuğa çıktık. Ama yolda yaşadıklarımız çekilir gibi değil. Benimle birlikte bu yolculuğa çıkan arkadaşımla insan kaçakçılarına 750 dolar verdik. Fakat bizi kimse aracına almıyor, otobüsler bile kabul etmiyor.





“TÜRKİYE’Yİ GEÇİP, AVRUPA ÜLKELERİNE GİDECEĞİZ”

Mecburen yürüyerek Türkiye'yi geçip, Avrupa ülkelerine gideceğiz. Yolda önümüzü kesen hırsızlar, cep telefonlarımızı ve paralarımız aldılar. Yaklaşık 1 aydır aç ve susuz yürüyoruz. Hava nerede kararırsa, orada uyuyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkıp yürüyoruz. Çok yürümekten birçok arkadaşım gibi benim de ayağımın altı patladı.” diye konuştu.

“BU YOLDA ÖLEN ARKADAŞLARIMIZ BİLE OLDU”

Aç ve susuz günlerce yürümekten bitap düştüklerini belirten Seyit Kerim ise “Hepimizin hayali Avrupa ülkelerine gitmek ve orada evlenip yuva kurmak. Ülkemizde kalsak ölümle burun buruna yaşayacaktık. Türkiye'de umduğumuzu bulamazsak, Avrupa ülkelerine gitmenin bir yolunu arayacağız. Başka çaremiz yok. Umut yolculuğu sevinçli olduğu kadar zorlu. Bu yolda ölen arkadaşlarımız bile oldu. Ama umarım herkes amacına ulaşır.” dedi.