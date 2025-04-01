İHA
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir araç, başka bir araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, adeta can pazarına sahne oldu.
ÖNCE ÇARPTI SONRA KAÇTI
Kaza sonrası çarpan araç olay yerinden kaçtı.
Kazaya karışan araçta bulunan dört kişiden birinin bacağı kırıldı.
AMBULANS VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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