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Erzurum'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Erzurum'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu Yakutiye ilçesinde yaşanan trafik kazasında, trafik ihlali yapan bir araç, başka bir aracın takla atmasına sebep oldu. Kazada, araçta bulunan bir kişi bacağını kırarak yaralandı.