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Erzurum'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Yoğun bakımda 1 aydan fazladır tedavi gören Kore gazisi Nihat Turan, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.