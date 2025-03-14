Erzurum'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşamını sürdüren 92 yaşındaki Kore gazisi Nihat Turan, geçirdiği rahatsızlık sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda 1 aydan fazladır tedavi görüyordu.
Kore gazisi Turan'dan dün akşam saatlerinde acı haber geldi.
8. TÜRK TUGAYI'NDA GÖREV YAPMIŞTI
Aşkaleli gazi Nihat Turan'ın ölümü, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhum gazi, 1957 yılında Kore Savaşı sırasında 8. Türk Tugay'ında görev yapmış, 1959 yılında ise ülkeye geri dönmüştü.
İLÇE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Kore gazisi Nihat Turan'ın naaşı, Aşkale merkez camiinde kılınan ikindi namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine; İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk Belediye Başkanı Şenol Polat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış