Erzurum'da maske takmayan yolcu otobüsten indirildi

Şoförün tüm uyarılarına rağmen maskesini takmamak için direnen yolcu, başka bir yolcunun müdahalesiyle otobüsten geri indirildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Erzurum'da Hilalkent-Çat Yolu TOKİ'ler seferini yapan şehir içi yolcu otobüsüne maskesiz binen bir yolcu, kartını da okutmadan koltuğa oturdu.

Bir süre ücret ödemeyen vatandaşı bekleyen sürücü, "Beyefendi siz kartınızı çekmediniz, unuttunuz herhalde" diyerek uyardı.

"MASKE DE TAKMIYORUM, PARA DA VERMİYORUM"

Bunun üzerine oturduğu koltuktan kalkan yolcu, sürücünün yanına gelerek uzun süre araç beklediğini ileri sürdü ve "Ben maske de takmıyorum, para da vermiyorum" dedi.

"KURALLARA UYACAKSIN, SENİ BÖYLE GÖTÜRMEM"

"Ya maskeni tak ya da in aşağı, aksi takdirde polisi arayacağım" diyen otobüs şoförü, cep telefonuyla durumu polise bildirdi. Araç içerisinde diğer yolcularla da tartışan maskesiz vatandaşı bir kez daha uyaran sürücü, "Kural neyse o. Maskeni takacaksın, ben seni öyle götürmem." dedi.

OTOBÜSTEN İNDİRDİLER

Sürücü ve yolcu arasında yaşanan tartışmaya karışan bir vatandaş, otobüsün durakta yolcu almasını da fırsat bilerek maskesiz vatandaşın araçtan inmesini sağladı.

Erzurum'da ısrarla maske takmayan yolcuyu, otobüsten indirdi