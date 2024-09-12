Erzurum'da öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı Bir öğretmen nefes borusuna yediği pastadan bir parça kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. Öğretmenin zamanla yarıştığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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İHA

Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda öğrencilerden Y. G., sınıf girişinde bir anda nefes almakta zorlanmaya başladı ve yardım istedi.

Nefes borusuna pasta kaçan Y.G.'ye ilk önce arkadaşları yardım etmeye çalıştı.

ÖĞRETMEN YARDIMA KOŞTU

Ancak başarılı olamayınca sınıftan bir öğrenci, hızla yardım için alt kata doğru koştu.

Bu esnada kendini koridora atan ve nefes almakta iyice zorlanan Y.G.'nin imdadına öğretmeni Cem Bilal Kaya yetişti.

YİYECEĞİ ÇIKARMAYI BAŞARDI

Öğrencisine defalarca Heimlich manevrası yapan Cem Bilal Kaya, uzun mücadelesi sonucunda nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkarmayı başardı.

PANİK YAŞANDI

Bu esnada diğer öğrenci ve öğretmenlerin panik halleri de gözlerden kaçmadı.

Y.G.'nin boğazına kaçan pasta parçası çıktıktan sonra tekrar rahat bir nefes almaya başladığı ve lavaboya girdiği görüldü.

ÖĞRETMENİN BİTİK HALLERİ GÖZDEN KAÇMADI

Aynı anlarda Fen ve Teknoloji Öğretmeni olan Cem Bilal Kaya'nın bitik halleri gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)