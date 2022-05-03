Erzurum'da öğretmenlerin tepki çeken paylaşımına soruşturma

Karayazı ilçesinde görev yapan öğretmenlerin ilçe girişindeki tabelanın önünden el-kol hareketli fotoğraf paylaşımı için adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde bir grup öğretmenin yaptığı sosyal medya paylaşımı Türkiye'nin gündeminde.

İlçede görev yapan 4 öğretmen, ilçe girişindeki Kürtçe ve Türkçe ile ‘Hoş geldiniz’ yazan tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Tabelaya hareket çektiler

Grup, çektikleri fotoğrafı Kürtçe kısmını kapatarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşıma ise “Tabelanın diğer kısmında da ‘hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli” açıklaması eklendi.

Yapılan paylaşımda hem fotoğraftaki el-kol hareketleri hem de yazılan not büyük tepkiye neden oldu.

Soruşturma başlatıldı

Paylaşımın Kürtçe'ye hakaret içerdiği gerekçesiyle öğretmenler B.G.E, N.U, H., B.K’ye adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama Karayazı Kaymakamlığı'ndan yapıldı.

Açıklamada, "Karayazı İlçemizle ilgili sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşım ile ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

"Tayinimize sevindiğimiz için yaptık"

Diğer yandan öğretmenlerin soruşturma kapsamında verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Hareketin Kürtçe’ye yönelik olmadığını savunan öğretmenler, savunmalarında “Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı’ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik” dedi.