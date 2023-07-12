Erzurum'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle olası orman yangınlarına karşı 15 Temmuz-15 Ekim'de bazı ağaçlık alanlar ve ormanlara girişler yasaklandı.

AA

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplanan Orman Yangıları ile Mücadele Komisyonu, il genelinde olası orman yangınlarını önlemek amacıyla çeşitli kararlar aldı.

Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerde kurul tarafından belirlenen mesire alanları ile ormanların dışındaki yerlere, görevliler haricinde 19.00-08.00 saatlerinde girişler yasaklandı.

Kamp yapılmasına müsade edilmeyecek

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına da izin verilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacak.

Mesire alanlarında yer ateşi yakılamayacak

Piknik yapılmasına izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılamayacak. Buralarda ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilecek.

Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle ve köy camilerinde müftülükler, mahallelerde ise muhtarlar bilgilendirmede bulunacak. Mesire alanlarının giriş ve çıkışlarında da belediyeler ile ilgili diğer kurumlar uyarı yapacak.

Yasaklara uymayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulanacak.