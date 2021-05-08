Cami önünde toplanan kalabalığı koronavirüs nedeniyle dağıtmak isteyen polis ekipleri, vatandaşların gereksiz ısrarıyla karşılaştı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde, 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması devam ediyor.

Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından birtakım tedbirler yayınlanırken, vakit ve cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

TEDBİRLERE RAĞMEN CAMİ AVLUSUNDA TOPLANDILAR

Erzurum’da Yakutiye ilçesi Çırçır Mahallesi’nde bulunan Çırçır Camii önünde yaşanan yoğunluk üzerine, alınan tedbirler kapsamında devriye görevi yapan polis, vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi.

Cami bahçesinde oturan bazı vatandaşlar polise tepki göstererek bahçeden uzaklaşmak istemediler.

TAKVİYE EKİP ÇAĞRILDI

Polis ile vatandaşlar arasındaki tansiyon yükselince bölgeye takviye ekip istendi. Bu sırada bazı vatandaşlar cami içerine girmeye çalıştı.

Erzurum'da polisle vatandaş arasında cami gerginliği ViDEO







VATANDAŞIN ISRARI TEPKİ ÇEKTİ

Polis herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak vatandaşların oluşturduğu kalabalığı dağıtabilmek için uzun süre uğraş verdi. Vatandaşların anlamsız ısrarı tepki çekti.

"BEN GÖREVİMİ YAPIYORUM, SİZ ARTİSTLİK YAPIYORSUNUZ"

Vatandaşın ısrarlı tartışmaları üzerine olaya müdahale etmeye çalışan bir polisin, "Ben görevimi yapıyorum siz artistlik yapıyorsunuz." sözleri dikkat çekti.



