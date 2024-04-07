Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi trafikte denetimler sıklaştırıldı Ramazan Bayramı öncesi yurt genelinde olası kazaları önleyebilmek amacıyla trafik denetimleri sıklaştırılarak, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

AA

Yurt genelinde Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Denetimlerin gerçekleştirildiği kentlerden biri de Erzurum oldu.

Denetimler sıklaştırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde trafiğin yoğun olduğu yollarda denetim gerçekleştirerek olası kazaları önleyebilmek adına önlemler alıyor.

Aracı denetlenen sürücülerden Murat Aras, bayram tatilinde trafikte yoğunluk oluştuğunu ve bu yoğunlukta gerçekleştirilen denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu yoğunlukta uykusuz yola çıkmamak lazım"

Ekiplerin sürücülerle nazikçe ilgilendiğini belirten Aras, "Uygulamalar gayet güzel ama öncelikle vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Bayram tatili 9 gün olduğundan bu yoğunlukta uykusuz yola çıkmamak, kurallara uymak ve aşırı hız yapılmaması lazım. Bunlara uyulursa Allah'ın izniyle sıkıntı olmaz." dedi.

Sürücülerden 56 yaşındaki Raci Durgun da 40 yıldır araç kullandığını, özellikle bayramlarda trafiğin daha da tehlikeli olduğunu söyledi.

"Trafik kurallarına uymayan insan çok"

Uygulamaların faydalı olduğunu aktaran Durgun, "Ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimleri takdir ediyorum. İnsanlarımız öncelikle trafik kurallarına uymalı. Uymayan insan da çok, sağdan soldan makas atan sürücüler var. Trafikte dikkatli ve saygılı olmak gerekiyor." diye konuştu.

Sürücü Muammer Kaçtı ise denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, araç yoğunluğunun olduğu bugünlerde dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)