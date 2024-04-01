Erzurum'da seçim sonrası Palandöken'e çıktılar Dün sabahın erken saatlerinde oylarını kullanan birçok vatandaş, Palandöken Kayak Merkezi'ne giderek kayak ve kızak keyfi yaşadı.

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DHA

Türkiye dün sandık başında oylarını kullandı.

Ardından daha önce yapılan açıklamada, 1 Nisan tarihinde okulların tatil edileceği belirtilmişti.

Fırsat bilen çocuklu aileler, soluğu denizde ve kayak merkezlerinde aldı.

Bu illerden biri de Erzurum oldu.

Martın son günü kayak merkezlerine akın ettiler

Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, martın son gününde bile kayakseverlerle doldu.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren birçok kişi, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken'e çıkıp, karın keyfini kayak ve kızakla kayarak çıkardı.

"Kızımla değerlendirelim dedik"

Kızını da yanına alarak Palandöken'e çıkan Ferhat Bozkurt, "Bahar gelmesine rağmen pistler harika. Sabah oyumu kullandım, hava da çok güzel olunca kızımla bunu değerlendirelim dedik. Kayaktan sonra biraz dinlenip eve gittiğimizde seçim sonuçlarını bekleyeceğiz. İnşallah ülkemiz için hayırlısı ne ise olur." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)