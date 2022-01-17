Haberler

Gündem Haberleri

Erzurum'da Sibirya soğukları yaşanıyor

Erzurum'da Sibirya soğukları yaşanıyor

Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar ve otobüs durakları buz keserken, bölgede en düşük sıcaklık ise Erzurum'un Tekman ilçesinde 33 derece olarak ölçüldü.