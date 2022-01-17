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    Erzurum'da Sibirya soğukları yaşanıyor

    Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar ve otobüs durakları buz keserken, bölgede en düşük sıcaklık ise Erzurum'un Tekman ilçesinde 33 derece olarak ölçüldü.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 11:41
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    Erzurum'da Sibirya soğukları yaşanıyor

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Sibirya soğukları etkisini göstermeye devam ediyor.

    Bölge genelinde her geçen gün düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

    TERMOMETRELER EKSİ 33 DERECEYİ GÖSTERDİ

    Erzurum’da gece saatlerinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece olarak ölçülürken, Tekman ilçesinde termometreler eksi 33 dereceyi gösterdi.

    KAPI KİLİTLERİ BUZ TUTTU

    Sabah araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar uzun uğraşlar verirken, araç camları, şadırvanlar ve kapı kilitleri buzla kaplandı. Çatılarda ise dev buz sarkıtları oluştu.

    7 İLDE HAVA SICAKLIĞI EKSİLERİ GÖSTERDİ

    Bölge genelinde dün gece hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 32, Kars’ta 27, Erzurum’da 24, Ardahan’da 16, Bayburt’ta 16, Iğdır’da 8 ve Erzincan’da 7 derece olarak ölçüldü.

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