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    Erzurum'da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı

    Oltu ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde sünnet olmaktan korkup ağaca tırmanan Mehmet Bekteş, güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü.
    • 26.07.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 11:12
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    Erzurum'da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı

    Erzurum'a bağlı Oltu Belediyesi ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu'nca toplu sünnet düzenlendi.

    Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplu sünnete; 300 çocuk ve ailelerinin yanı sıra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı.

    Belediye ve federasyon, 300 çocuğun sünnet kıyafetleri ile hastane masraflarını karşıladı.

    Korkan çocuk ağaca tırmandı

    Çocukların doyasıya eğlendiği organizasyonda sünnet olmaktan korkan 6 yaşındaki Mehmet Bekteş, sosyal tesisteki bir ağaca tırmandı.

    "Sünnet olmak istemiyorum." diyerek bağıran Mehmet'i, babası Necati Bekteş ile yakınları güçlükle ikna etti.

    Ağaçtan indirilen Bekteş, sakinleştikten sonra "Tamam korkmuyorum. Sünnet olacağım." dedi.

    Çocuk sünnet oldu

    DHA'nın haberine göre; hastaneye götürülen Mehmet Bekteş, sünnet oldu.

    Erzurum'da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı

    Erzurum da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı #1

    Erzurum da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı #2

    Erzurum da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı #3

    Erzurum da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı #4

    Erzurum da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı #5


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