Erzurum'da sürücülere dikkat çeken uyarı! Hasarlı araçlar yol kenarına koyuldu Bölgede trafik kazalarını önleme amacıyla harekete geçen ekipler, yol kenarına kaza sonucu hasar almış araçları yerleştirdi. Azami hız sınırı gibi uyarı levhaları da araçların üzerinde yer aldı.

AA

Gün geçmiyor ki trafik kazaları meydana gelmesin.

Hemen her gün yaşanan kazaların birçoğu ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Bunun üzerine denetimler sıklaştırılırken Erzurum'da dikkat çeken bir çalışmaya imza atıldı.

Hasarlı araçlar yol kenarına yerleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kurallarını ihlal etmenin doğuracağı sonuçları sürücülerin görmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda Kars-Erzincan karayolu Kayapa mevkii ile E-80 karayolu kenarına, kaza sonucu hurdaya ayrılan araçlar yerleştirildi.

Uyarı levhaları da eklendi

Sürücülerin rahatlıkla görebilmesi için hurda araçlar, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir ayakların üzerine oturtuldu.

Hasarlı araçların önlerine ise azami hız sınırını, trafikte cep telefonu kullanmanın ve alkol tüketmenin yasak olduğunu bildiren levhalar konuldu.

Kent genelinde yaygınlaştırılması planlanan çalışmayla trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)