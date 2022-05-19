Erzurum’da, teröristleri evinde barındıran şahsa operasyon

Karayazı ilçesinde, terör ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda evinde teröristleri barındırdığı belirlenen F.i. isimli şahıs, gözaltına alındı.

Erzurum’da terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik konuyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

AA’nın haberine göre; şüpheli olduğu belirlenen F.İ. isimli şahıs, özel harekat polislerinin katılımıyla yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Teröristleri evinde barındırdı, kırsal alana eleman aktardı

Şahsın, 2014-2015 yıllarında Karayazı ilçesi kırsalında silahlı faaliyet gösteren örgüt mensupları ile ilişkili ve irtibatlı olduğu belirlendi.

Ayrıca, teröristleri ikametinde barındırdığı ve kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilenler

Şüphelinin evindeki aramada 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, bu tüfeğe ait 53 fişek ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltında bulunan şüphelinin, TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.