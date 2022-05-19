Petrol
108.39
-0.66%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
478.295
-0.11%
BTXN Coin
14.36
-6.38%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Erzurum’da, teröristleri evinde barındıran şahsa operasyon

    Karayazı ilçesinde, terör ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda evinde teröristleri barındırdığı belirlenen F.i. isimli şahıs, gözaltına alındı.
    • 19.05.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum’da, teröristleri evinde barındıran şahsa operasyon

    Erzurum’da terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik konuyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdi.

    AA’nın haberine göre; şüpheli olduğu belirlenen F.İ. isimli şahıs, özel harekat polislerinin katılımıyla yapılan operasyonda gözaltına alındı.

    Teröristleri evinde barındırdı, kırsal alana eleman aktardı

    Şahsın, 2014-2015 yıllarında Karayazı ilçesi kırsalında silahlı faaliyet gösteren örgüt mensupları ile ilişkili ve irtibatlı olduğu belirlendi.

    Ayrıca, teröristleri ikametinde barındırdığı ve kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

    Ele geçirilenler

    Şüphelinin evindeki aramada 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, bu tüfeğe ait 53 fişek ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltında bulunan şüphelinin, TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

    Erzurum’da, teröristleri evinde barındıran şahsa operasyon #1


    İlginizi Çekebilir

    Hindistan'da binlerce kişi, sel felaketinden etkilendi
    Dünya

    Hindistan'da binlerce kişi, sel felaketinden etkilendi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Büyükçekmece’deki kadın oturduğu sitede darbedildi
    3. Sayfa

    Büyükçekmece’deki kadın oturduğu sitede darbedildi

    Görüş Bildir